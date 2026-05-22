Пятерых лжеинвесторов, похитивших больше 1 млн рублей, задержали в Петербурге

Бизнесмены-призраки просто исчезали с деньгами. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Пятеро мошенников обещали людям золотые горы за вложение денег в медицинское оборудование. Говорили, что купят технику, перепродадут, а прибыль поделят со вкладчиками. Люди верили и отдавали свои сбережения, но бизнесмены-призраки просто исчезали с деньгами.

Полиция задержала группу. Пострадавших уже несколько человек, общий ущерб - больше 1 млн рублей. И это только начало: следователи уверены, что жертв будет больше.

- При обысках у задержанных нашли телефоны, банковские карты, наличные и три машины премиум-класса. Дорогие авто, скорее всего, купили на украденное, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Теперь пятеро лжеинвесторов за решеткой. Оперативники ищут другие эпизоды их темных дел и возможных подельников. Полиция напоминает: если вам обещают богатства - скорее всего, это ловушка.