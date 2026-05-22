Хозяин жестоко убил свою собаку в лесу Ленобласти за съеденную соседскую курицу

В отношении хозяина завели уголовное дело за жестокое обращение с животными. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина вывез собаку в лес и убил, потому что та задрала соседскую курицу-несушку. Изуродованное тело питомицы нашли местные жители, они же вызвали полицию. Следы на теле животного говорили о насильственной смерти.

Все случилось в поселке Первомайское Выборгского района. Приехавшие правоохранители быстро нашли хозяина Найды. Мужчина не стал отпираться и признался сразу.

- По его словам, собака задушила курицу и стала вести себя агрессивно. Тогда он решил избавиться от нее - вывез в лес и жестоко убил, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. При этом расправился живодер с преданной Найдой изощрено, отрезав голову.

В отношении хладнокровного хозяина завели уголовное дело за жестокое обращение с животными. Сейчас он на подписке о невыезде. Следователи продолжают разбираться в случившемся, опрашивают соседей и собирают другие доказательства.