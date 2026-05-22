Причиной плохо сна могут служить переживания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржцам назвали неочевидную причину плохого сна и подавленного состояния. Психосоматолог и специалист по ментальному здоровью Елена Вершинина рассказала NEWS.ru, что подавленные эмоции могут быть причиной проблем со сном. Даже если человек хорошо отдохнул, он может проснуться уставшим и без энергии. Это происходит потому, что психика пытается самостоятельно справиться с переживаниями.

- Даже после выходных или полноценного сна человек может чувствовать усталость, раздражительность и отсутствие ощущения восстановления, - пояснила специалист. По словам Вершининой, причина такого состояния может крыться не только в физических нагрузках, но и в подавленных эмоциях.

Длительное подавление тревоги, страха, обиды, раздражения или внутреннего напряжения заставляет нервную систему работать в режиме постоянной активности. Как отметила специалист, это мешает полноценному расслаблению и может привести к тому, что человек не чувствует себя отдохнувшим даже после сна.