Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 мая 2026 11:50

Петербуржцам назвали неочевидную причину плохого сна и подавленного состояния

Психосоматолог Вершинина: Подавленные эмоции могут вызвать нарушение сна у человека
Маргарита СУРИНА
Причиной плохо сна могут служить переживания.

Причиной плохо сна могут служить переживания.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржцам назвали неочевидную причину плохого сна и подавленного состояния. Психосоматолог и специалист по ментальному здоровью Елена Вершинина рассказала NEWS.ru, что подавленные эмоции могут быть причиной проблем со сном. Даже если человек хорошо отдохнул, он может проснуться уставшим и без энергии. Это происходит потому, что психика пытается самостоятельно справиться с переживаниями.

- Даже после выходных или полноценного сна человек может чувствовать усталость, раздражительность и отсутствие ощущения восстановления, - пояснила специалист. По словам Вершининой, причина такого состояния может крыться не только в физических нагрузках, но и в подавленных эмоциях.

Длительное подавление тревоги, страха, обиды, раздражения или внутреннего напряжения заставляет нервную систему работать в режиме постоянной активности. Как отметила специалист, это мешает полноценному расслаблению и может привести к тому, что человек не чувствует себя отдохнувшим даже после сна.