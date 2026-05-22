Власти Петрозаводска запретили купаться в водоемах города

Родителям настоятельно рекомендуют следить, где проводят время их дети. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям и гостям Петрозаводска запретили купаться во всех водоемах города. Об этом сообщил портал «Карелинформ» со ссылкой на местное правительство.

- Заходить в воду нельзя в Петрозаводской губе Онежского озера, реках Лососинке, Неглинке, Сельгской Речке, Четырехверстном озере, а также в пожарных водоемах и каналах, - уточняет издание.

В мэрии пояснили, что запрет ввели для предотвращения несчастных случаев. Особенно это касается детей, которые остаются без присмотра взрослых. Родителям настоятельно рекомендуют следить, где проводят время их дети, и не отпускать их одних к воде.

Кроме того, в городе действует особый противопожарный режим. Он введен с 20 апреля. Запрещается разводить костры в лесопарковых зонах, сжигать мусор, траву и листву, складировать горючие материалы. Режим будет действовать до особого распоряжения.