Авиабомбу времен войны нашли на стройке ЖК на Полюстровском проспекте

Бомба застряла глубоко в фундаменте здания. Фото: ГУ МЧС России по Петербургу

При строительстве нового жилого комплекса на Полюстровском проспекте рабочие наткнулись на опасную находку. Прямо в земле лежала фугасная авиабомба ФАБ-250 времен Великой Отечественной войны.

Стройку сразу приостановили, а на место вызвали пиротехников из Невского спасательного центра МЧС. Специалисты обследовали боеприпас и подтвердили: это действительно авиабомба. Сложность была в том, что она застряла глубоко в фундаменте здания - подобраться к ней оказалось непросто, а рядом еще и находятся жилые дома.

- Перед началом работ всех людей из опасной зоны эвакуировали на безопасное расстояние. Только после этого пиротехники приступили к извлечению. Состояние взрывателя позволило сделать это без лишнего риска, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Обезвреженную бомбу с помощью подъемного устройства погрузили в специальный автомобиль и вывезли на полигон. Там ее уничтожили контролируемым подрывом. Никто не пострадал. Строительство жилого комплекса продолжится после того, как специалисты проверят территорию на наличие других боеприпасов.