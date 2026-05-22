Петербург отправил более 30 тонн гуманитарной помощи в Дагестан после наводнения

В Петербурге организовали сбор различных вещей, включая технику. Фото: gov.spb.ru

Жители и организации Петербурга объединились, чтобы оказать помощь пострадавшим от сильного наводнения в Дагестане. За месяц было собрано более 30 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. По поручению губернатора Александра Беглова в «Центре международных гуманитарных связей» был организован сбор различных вещей, включая технику, генераторы, обогреватели, одежду, продукты, средства гигиены и медицинские товары.

Глава представительства Республики Дагестан в Санкт-Петербурге Гасан Гасанов выразил благодарность за поддержку. Волонтеры из Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Подростково-молодёжный центр Петродворцового района Санкт-Петербурга» помогли в распределении гуманитарной помощи.

- При поддержке Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу грузовики с гуманитарной помощью отправились в районный центр Дахадаевского района - село Уркарах, где оползень нанес значительный ущерб жилым домам, - рассказали в пресс-службе Смольного.