Друг Жириновского Алмазов заявил о его пророческом даре и предсказаниях Майдана

Алмазов, называющий себя медиумом Жириновского, рассказал, что еще в 2014 году они обсуждали события, которые позже произошли на Украине. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Друг основателя ЛДПР Владимир Жириновский Михаил Алмазов заявил, что политик обладал особым даром предвидения и якобы заранее чувствовал крупные мировые события. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на интервью собеседника.

Алмазов, называющий себя медиумом Жириновского, рассказал, что еще в 2014 году они обсуждали события, которые позже произошли на Украине.

- 2014 год, например, мы вместе предсказали Майдан на Украине и последующие за этим события. Виделось как энергия смерти, люди друг друга рвали, причиняя боль, - сообщил Михаил Алмазов.

По его словам, позже начали появляться и другие тревожные образы, связанные уже с пандемией коронавируса.

- Накануне 2020 года стали приходить образы - катакомбы, подземелье и люди бегут с белыми марлями на лице. И случился коронавирус, болезнь унесла много жизней, - рассказал собеседник.

Алмазов также утверждает, что Жириновский серьезно интересовался различными мистическими практиками, в том числе хиромантией. По его словам, политик верил, что линии на ладонях могут предупреждать человека о грядущих событиях и даже помогать избегать опасностей.

- Линии рук имеют свойство меняться. Это говорит о том, что от судьбы можно убежать. Например, ты не поедешь в опасный день в командировку - останешься живым, - пояснил Алмазов.

Собеседник добавил, что бывший лидер ЛДПР всегда внимательно относился к различным знакам судьбы и нередко обсуждал подобные темы в личных беседах.