Авиабилеты из Петербурга неожиданно подешевели на 10% в начале лета

Причиной стало падение спроса после майских праздников. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В июне жители Санкт-Петербург заметили снижение цен на авиабилеты по внутренним направлениям. Как сообщает Peterburg2.ru, минимальные тарифы на перелеты по России стали дешевле примерно на 10% по сравнению с маем, несмотря на продолжающийся рост цен на авиационное топливо.

По данным аналитиков, средняя стоимость авиабилета на июнь сейчас составляет около 10,5 тысячи рублей. При этом билеты с багажом подешевели менее заметно — примерно на 5,5% за месяц.

Особенно снижение цен ощутили пассажиры, вылетающие из Петербурга. Стоимость перелетов для них сократилась в среднем на 5-6%. Эксперты объясняют такую динамику сезонными изменениями спроса. После майских праздников интерес к внутреннему туризму традиционно снижается, а авиакомпании начинают активнее использовать скидки для заполнения рейсов.

По словам специалистов рынка, за последние месяцы спрос на внутренние авиаперевозки снизился примерно на 2%. Наиболее заметно это отразилось на популярных туристических направлениях. Так, перелеты в Сочи стали дешевле на 12-15% по сравнению с прошлым годом. Снижение цен также зафиксировано на рейсах в Калининград, Кавказские Минеральные Воды и Махачкала.

Например, билет из Москва в Махачкалу сейчас можно купить примерно за 3 тысячи рублей, а из Петербурга - даже дешевле, до 2,8 тысячи рублей. Однако на самых востребованных маршрутах, где сохраняется высокий пассажиропоток, стоимость перелетов продолжает расти.

При этом эксперты предупреждают, что нынешнее снижение цен может оказаться временным. Экономических предпосылок для длительного удешевления авиабилетов на рынке пока нет. Основной причиной остается рост расходов авиакомпаний, прежде всего на топливо.

По информации специалистов, за последний год стоимость авиакеросина увеличилась примерно на 10%, а с начала 2026 года - еще более чем на 4%. Только за последнюю неделю цены на топливо выросли сразу на 8,5%.

В отрасли отмечают, что доля топлива в себестоимости авиаперевозок достигает 22%. Поэтому любое дальнейшее подорожание керосина напрямую влияет на цены для пассажиров.