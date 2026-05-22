Фонтан на площади Академика Климова вновь заработает в конце 2027 года

В Петербурге восстановят фонтан на площади Академика Климова. Фото: gov.spb.ru

Дизайн обновленного фонтана на площади Академика Климова в Выборгском районе утвердили в Смольном. Водный ансамбль перед зданием ОКБ «Радуга» сохранит свои размеры и концепцию двухуровневого фонтана, но получит новые элементы: струи разной высоты и облицовку из шлифованного гранита. Ожидается, что фонтан заработает в конце 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Планируется поднять нижнюю круглую чашу до уровня тротуара, увеличить водную поверхность в нижней части и создать каскады вдоль всего фонтана.

- Фонтан был построен в 2002 году и изначально служил градирней для инженерного корпуса. В настоящее время проектные работы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» завершатся к концу 2027 года. После завершения проектирования и согласования с комплексным благоустройством прилегающего пространства будут определены сроки строительных работ, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Вокруг фонтана появятся зоны для отдыха, пешеходные дорожки с брусчаткой и бортовым камнем, опоры со светодиодным освещением. Планируется высадка низкорослых кустарников и деревьев. Неофициальная парковка на верхнем и нижнем уровнях будет демонтирована.