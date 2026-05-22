Пожар произошел в супермаркете на Малой Митрофаньевской в центре Петербурга

Пожар вспыхнул в одном из супермаркетов. Фото: https://t.me/Megapolisonline

Пожар произошел в супермаркете на Малой Митрофаньевской улице в центре Петербурга. Пожар вспыхнул в Адмиралтейском районе вечером 22 мая. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 17:46. Огонь охватил площадь в три квадратных метра в здании, где расположен магазин.

- Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных расчетов, к 18:29 огонь был полностью потушен. По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В ликвидации возгорания участвовали 15 сотрудников МЧС и 3 единицы специализированной техники. Причины возникновения пожара устанавливаются.

Напомним, ранее теннисный клуб загорелся на Хасанской улице в Красногвардейском районе. Пожар удалось быстро потушить.