Козловский и Акиньшина переехали в элитный поселок после рождения сына

Оксана Акиньшина и Данила Козловский стали родителями в начале мая. Фото: личная страница Данилы Козловского в соцсетях

Актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина после рождения сына Лео приняли решение переехать из центра Москвы в элитный поселок Подмосковья. Как сообщает Peterburg2.ru, семья выбрала более спокойный и закрытый образ жизни вдали от городской суеты.

До появления ребенка пара жила в квартире Козловского в Басманном районе рядом с Чистопрудным бульваром. Однако после рождения малыша артисты решили сменить столичную недвижимость на просторный загородный дом с природой и уединением.

По информации источников, супруги приобрели недвижимость в одном из самых престижных закрытых поселков Московской области. Точный адрес звездная семья держит в секрете, однако в числе возможных вариантов называют элитный поселок Agalarov Estate в Истринском районе или «Княжье Озеро» на Новорижском шоссе. Стоимость домов в подобных локациях начинается примерно от 400 миллионов рублей.

Сообщается, что сейчас Козловский и Акиньшина стараются максимально оградить личную жизнь от внимания публики и редко делятся подробностями семейного быта.

- Пара выбрала направление, где традиционно живут представители шоу-бизнеса и крупного бизнеса, - сообщил продюсер Сергей Дворцов.

По словам близких к семье источников, переезд связан прежде всего с желанием создать комфортные условия для новорожденного ребенка, обеспечив ему свежий воздух, спокойствие и безопасность.

Для Оксаны Акиньшиной сын Лео стал уже четвертым ребенком. Ее старший сын Филипп живет в Санкт-Петербурге с бабушкой и дедушкой, а двое других детей находятся с отцом в Грузии. У Данилы Козловского также есть дочь Ода-Валентина, которая проживает с матерью в США.