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НовостиОбщество22 мая 2026 17:04

Почти 7 тысяч сеянцев сосны высадили под Петербургом во время акции «Сад памяти»

В Зеленогорске прошла масштабная акция «Сад памяти»
Маргарита СУРИНА
Деревья устойчивы к короеду-типографу. Фото: gov.spb.ru

Деревья устойчивы к короеду-типографу. Фото: gov.spb.ru

Почти 7 тысяч саженцев сосны высадили под Петербургом во время акции «Сад памяти». Деревья высадили в квартале 16 Комаровского участкового лесничества в Зеленогорске. Деревья устойчивы к короеду-типографу, который несколько лет назад уничтожил местные сосны. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

- В акции приняли участие более 200 человек: представители администрации Курортного района, сотрудники муниципалитетов, члены общественных организаций, школьники и горожане, - уточнили в пресс-службе ведомства. Организаторы подготовили для участников перчатки, инвентарь и сеянцы сосны высотой около 12 см.

Напомним, акция «Сад памяти» началась в 2020 году в честь подвига и мужества наших соотечественников. На данный момент по всему миру высажено почти 200 миллионов деревьев. В Петербурге в этом году организовано более 40 площадок для проведения акции.