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НовостиОбщество22 мая 2026 17:54

Мужчину отправили под арест на 15 суток за скандал в магазине на Лиговском

Инцидент произошел 19 мая
Маргарита СУРИНА
В Петербурге суд вынес приговор агрессивному дебоширу.

В Петербурге суд вынес приговор агрессивному дебоширу.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге полицейские задержали молодого человека, который устроил беспорядок в одном из магазинов на Лиговском проспекте. Инцидент произошел 19 мая, когда агрессивный мужчина, громко ругался матом и устроил скандал в торговом зале. Этим он не ограничился. Выйдя из магазина, он разбил ногами стеклянную витрину, и не реагировал на замечания и протесты окружающих. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов.

- Действия молодого человека являются нарушением общественного порядка и проявлением неуважения к обществу. В отношении нарушителя был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», - рассказали в пресс-службе городских судов.

Сам задержанный признал свою вину. Он объяснил свое поведение тем, что, по его мнению, в магазине с ним обошлись неуважительно. Суд вынес решение об аресте молодого человека на 15 суток.