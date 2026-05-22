Новый детсад появится в Калининском районе. Фото: vk.com/wall-189269249_13220

В Петербурге построят новый детский сад на улице Черкасова в Калининском районе. КГА уже одобрил проект детсада. Новый детский сад сможет принять до 280 воспитанников в возрасте от двух до семи лет. Помимо игровых комнат, спален и учебных классов, в здании предусмотрены бассейн, соляная комната, залы для музыкальных и физкультурных занятий, буфеты, медицинские кабинеты (включая массажный) и другие служебные помещения. Об этом сообщила пресс-служба КГА.

- Фасаду здания будет уделено особое внимание. Он будет выполнен из керамогранита и отличаться переменной высотой. Навесная конструкция придаст зданию современный вид и создаст цветовую гармонию с окружающей застройкой, - уточнили в пресс-службе КГА.

На прилегающей территории будут организованы игровые и спортивные зоны для детей разных возрастов, место для метеорологической станции, учебно-опытный участок с теплицей и грядками, а также зона для изучения правил дорожного движения.