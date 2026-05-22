Новые фонари установят в сквере на улице Генерала Хазова в Пушкине

В сквере установят 44 новых фонаря. Фото: https://max.ru/keio_spb

В сквере на улице Генерала Хазова в Пушкине начались работы по модернизации системы наружного освещения. Ранее сквер освещали всего пять фонарей. Теперь в парке установят 44 современные опоры с светодиодными светильниками, 4 прожектора для подсветки мемориальной композиции «Никто не забыт. Ничто не забыто», более 1000 метров подземных кабельных линий и 16 метров воздушной линии электропередачи. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

- Специалисты уже приступили к бурению фундаментов опор и подготовке траншей для прокладки кабеля. Завершить все работы планируют до конца 2026 года, - уточнили в пресс-службе комитета.

Напомним, в 2023 году по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова в сквере были проведены работы по благоустройству: заменены временные мемориальные стенды, обустроена площадка для проведения памятных церемоний, появились мощёные дорожки, скамейки, зоны отдыха и детская площадка. Новое освещение станет завершающим элементом, который обеспечит комфорт и безопасность в темное время суток.