Петербург обогнал московское метро по уровню загрузки станций

Станции в Петербурге более загружены, чем в Москве. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Метрополитен Северной столицы оказался более загруженным, чем Московское метро. Об этом «КП-Петербург» на полях «Транспортфеста» сообщил начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин. По его данным удельный годовой пассажирооборот на одну станцию в Петербурге значительно выше, чем в столице.

- Я могу привести вот такие цифры, за 2025 год удельный пассажирооборот одной станции у нас составил 9,4 миллиона пассажиров, а в Москве - 8,5 миллионов. За счет развитой сети и линии Московского метрополитена, там пассажирооборот на одну станцию меньше, - рассказал он в беседе с корреспондентом мобильной студии радио «Комсомольская правда» 92.0 FM.

По словам руководителя метрополитена в Северной столице удается избежать пробок и заторов благодаря грамотной организации движения, как под землей, так и на наземном общественном транспорте.

- За счет построения оптимального логистического маршрута движения городского наземного пассажирского транспорта удается избежать существенных пробок и обеспечить подвоз пассажиров в случае, если какие-то проблемы возникают во внеуличном транспорте (метро), - отметил Козин.