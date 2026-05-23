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НовостиОбщество23 мая 2026 7:49

Роботы-газонокосильщики начали работать в Приоратском парке в Гатчине

Они скашивают траву и не повреждают рельеф
Александр ДЫБИН
Роботы стригут газон в Приоратском парке. Фото: Александр Дрозденко.

Роботы стригут газон в Приоратском парке. Фото: Александр Дрозденко.

В историческом парке в Гатчине начали работу два робота-газонокосильщика. Об этом в своем канале в «Макс» сообщила губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, роботов запустили в Приоратском парке.

- Небольшие, проворные, на дистанционном управлении. Масса — до 400 кг, так что исторический рельеф под ними не страдает. Скорость 5 км/ч — поэтому косят ровно и опрятно, - сказал глава 47-го региона.

Дрозденко отметил, что роботы заменяют ручной труд нескольких человек, а еще могут забраться в труднодоступные места. Роботы принадлежат подрядчику Паркового агентства Ленобласти. После того, как роботы приведут в порядок Приоратский парк, их переместят в Демидовский парк.

Отмечается, что парковое агентство Ленобласти отвечает за 345 гектаров зеленых территорий. Ежегодно эти парки посещает больше 80 тысяч человек.