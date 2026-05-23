56 ДТП с автобусами произошло в Петербурге с начала года

56 ДТП с автобусами произошли в Петерберг. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Северной столице за неполные 5 месяцев 2026 года произошло 56 ДТП участием городских автобусов. Об этом «КП-Петербург» на полях «Транспортфеста» сообщила начальник отделения пропаганды Петербургского управления Госавтоинспекции Римма Акимова.

- В этом году у нас уже зарегистрировано 56 ДТП с участием автобусов, в результате которых один человек погиб, 74 получили травмы. ДТП всегда происходит из-за нарушений правил дорожного движения, из-за невнимательности водителей, - сообщила она в беседе с корреспондентом мобильной студии радио «Комсомольская правда» 92.0 FM.

Как отметила, Акимова, большое значение для обеспечения безопасности дорожного движения имеют материалы, которые в ГАИ присылают пассажиры. Дорожная полиция так же реагирует на сообщения в соцсетях.

- Когда граждане присылают эти видеозаписи, где водитель автобуса, например, управляет транспортным средством и при этом смотрит сериал, либо разговаривает с кем-то по видеосвязи, отвлечен от участия в дорожном движении, - мы реагируем. - Благодаря таким активным людям мы привлекаем водителей их к административной ответственности.