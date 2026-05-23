Житель Петербурга убил соседа по коммуналке кувалдой

Мужчина убил соседа кувалдой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге задержан мужчина, который подозревается в жестоком убийстве своего соседа по коммунальной квартире. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, мужчина забил свою жертву кувалдой.

- Следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по факту обнаружения тела 66-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), - сообщили в ГСУ следкома.

Установлено, 22 мая житель коммунальной квартиры в доме на улице Руднева во время ссоры с соседом три раза ударил его кувалдой по голове. Мужчина скончался на месте происшествия.

В СК отмечают, что нападавший задержан, ему предъявлено обвинение. Сейчас следствие планирует выйти в суд с требованием о заключении под стражу. По делу назначено несколько экспертиз.