Ревнивец напал с ножом на охранника школы в Петербурге

Нападавший задержан. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

51-летний налетчик переполошил одно из учебных заведений в Выборгском районе Петербурга. Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, агрессивный мужчина напал с ножом на сторожа. Поводом стала ревность.

- Задержан мужчина, пытавшийся свести счеты со своим конкурентом, - сообщили в полицейском главке. - 21 мая в полицию Выборгского района города поступил сигнал о срабатывании системы тревожной сигнализации в одном из учебных заведений на проспекте Энгельса.

На место прибыл наряд патрульно-постовой службы, который задержал 51-летнего горожанина. Незадолго до этого он пытался зарезать охранника учебного заведения. Отмечается, что мужчины не поделили женщину.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ. (Покушение на убийство). Отелло задержан и находится в камере предварительного заключения.