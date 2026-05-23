Колумбийский футболист Кевин Андраде перешел в «Зенит»

Футболист - чемпион Первой лиги. Фото: ФК "Зенит".

«Зенит» сообщил о пополнении в своих рядах. В Петербургский клуб перешел футболист колумбийского происхождения Кевин Андраде.

- Соглашение с игроком рассчитано на пять лет — до конца сезона-2030/31, - сообщили в пресс-службе «Зенита».

До этого Андраде выступал за «Балтику». Футболист играл за клуб из Калининграда с 2024 года и провел 83 матча, забив три мяча. В форме «Балтики» он стал чемпионом Первой лиги и дошел до финала Кубка России. Ранее Андраде выступал за колумбийскую «Америку Кали» и аргентинский «Платенсе».