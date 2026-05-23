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НовостиОбщество23 мая 2026 12:22

Вторжение на чужую территорию: Почему психологи рекомендуют не ходить родителям на выпускной детей

Психолог Абравитова: Родителям лучше не ходить на выпускной своих детей
Любовь ШЕВЧУК
Присутствие родителей на выпускном может навредить психике подростка.

Присутствие родителей на выпускном может навредить психике подростка.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Впереди школьные выпускные. Волнуются все: родители, дети. Но психологи предупреждают: мамам и папам лучше не ходить на неофициальную часть выпускного, когда их дети после линейки идут отмечать в рестораны. Это может быть психологически небезопасно для подростков, заявила психолог Марианна Абравитова в разговоре с изданием «Абзац». Вчерашние школьники жаждут этого символического шага во взрослую жизнь, а чрезмерная опека родителей может испортить все впечатление и «нарушить процесс взросления».

- Гиперопека всегда во вред. Если родители будут на этом празднике, они, можно сказать, вторгнутся на чужую территорию: дети - отдельные личности, а не ваша собственность, - говорит Абравитова.

Это может закончиться для подростков инфантилизацией, то есть болезненной привязанностью к родителям и постоянной оглядкой на них, или, напротив, сильным отдалением и побегом от контроля. Поэтому психолог рекомендует родителям больше доверять детям и до выпускного спокойно, без запугиваний обсудить с ними важные моменты и предостережения.