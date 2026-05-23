Россиянам разрешили срывать плоды с соседских деревьев, но есть нюанс

Россияне имеют право срывать плоды с соседских деревьев, если ветки растений свисают над их территорией. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Что делать, если соседские плоды свисают на ваш участок? Правильно: срывать их! По словам юриста и общественного деятеля Сергея Багяна, если дерево находится на частной территории, но его ветки выходят за пределы забора – срывать урожай может любой прохожий, это не будет считаться нарушением, сообщил эксперт изданию «Абзац».

- Собирать плоды непосредственно на чужом участке без разрешения можно расценить как административное правонарушение, однако в случае с нависающими ветками закон встает на сторону владельца участка, над которым оказались ветки.

Однако все это не позволяет повреждать само растение. Намеренное нанесение урона или спил чужих веток может расцениваться как причинение имущественного вреда, подчеркивает юрист. Чтобы повреждения веток не доходили до судебного спорта, лучше просто сажать деревья подальше от границ.