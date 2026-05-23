Зависит от дохода и прожиточного минимума: В Госдуме рассказали, какие многодетные семьи могут рассчитывать на новую выплату

Володин раскрыл подробности нового закона о помощи многодетным: кто получит выплату? Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На этой неделе в России вступил в силу закон, направленный на расширение мер поддержки многодетных семей. Согласно принятому закону, более 231 тысячи детей получат новые выплаты, пишет Федерал Пресс со ссылкой на заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина. Если конкретно, то семьи, воспитывающие трех и более детей, будут получать ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием несовершеннолетних. Но есть нюанс.

- Выплаты будут поступать, если их среднедушевой доход превышает прожиточный минимум в регионе не более чем на 10 процентов, - пишет информационное агентство.

К слову, ранее семьи в подобных случаях получали отказ на получение пособия. Но в ходе прямой линии Владимира Путина его попросили о расширении мер поддержки для многодетных, и глава государства распорядился проработать новый закон, заявляется на сайте Госдумы.

Добавим, что действие закона будет распространяться в беззаявительном порядке на всех получающих соцвыплату с начала 2026 года.