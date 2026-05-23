В Петербурге мужчина из-за девушки открыл огонь из ракетницы в соперника

Стрелка задержали в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

29-летний мужчина устроил дебош и пальбу из ракетницы в жителя Петербурга. Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, конфликт произошел из-за девушки на почве ревности.

- 21 мая в десять часов вечера в полицию Калининского района поступило сообщение о стрельбе у дома 3 по улице Жукова, - сообщили в полиции. – Заявитель рассказал, что малознакомый ему мужчина выстрелил в его сторону, а так же повредил ногой боковое зеркало его авто, после чего скрылся. Причиной такого поведения агрессора стал конфликт из-за девушки.

Спустя некоторое время полицейские задержали хулигана. Он прятался дома на Кондратьевском проспекте. У него изъято пусковое устройство «Сигнал охотника», 34 травматических патрона, 2 пустых магазина и охотничий карабин. Отмечается, что оружием мужчина владеет легально.

В отношении ревнивца возбудили уголовное дело о хулиганстве.