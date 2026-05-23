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НовостиОбщество23 мая 2026 13:23

Такого не было со времен СССР: Экономист РАНХиГС Головецкий объяснил, откуда в России взялась рекордно низкая безработица

Экономист РАНХиГС Головецкий: Дефицит кадров можно компенсировать внедрением ИИ
Любовь ШЕВЧУК
Экономист настаивает: без избытка рабочих кадров экономический рост обеспечить сложно. Что делать?

Экономист настаивает: без избытка рабочих кадров экономический рост обеспечить сложно. Что делать?

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уровень безработицы в России достиг исторического минимума: феврале 2026 года он опустился до 2,1% (около 1,67 млн человек). Такого не было со времен СССР. Параллельно с этим в стране снижается ВВП – как это возможно, чтобы безработица тоже падала? Картина парадоксальная, считает декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС, профессор Николай Головецкий.

- Такая ситуация нехарактерна для периодов кризиса. Как правило, при снижении объема ВВП на 1% - уровень безработицы растет приблизительно на 2%, - говорит Головецкий в беседе с Федерал Пресс.

Низкая безработица может быть вызвана сокращением численности рабочей силы, снижением притока мигрантов, оттоком специалистов между отраслями, дисбалансом спроса и предложения по типу занятости. При этом без избытка рабочих кадров экономический рост обеспечить сложно.

- Чтобы повысить производительность труда, видимо, нет более уникальной возможности, чем это сделать с помощью ИИ, - настаивает эксперт.

Правда, в настоящее время 69% российских компаний искусственный интеллект не используют.