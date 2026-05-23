Дарья Донцова заявила, что духовный рост возможен только через страдания

Донцова презентовала 290 роман. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Популярная писательница Дарья Донцова считает, что жизненные испытания приносят пользу человеку. Об этом она рассказала, в интервью изданию 78.ru. Литератор отметила, что духовный рост человека возможен только через преодоление страданий

- Если этого нет, то человек не растет внутренне, духовно не вырастает никогда, - сказала журналистам Дарья Донцова. - Мы не растем, когда у нас все хорошо. Мы не растем, когда мы лежим в пуховом одеяле и едим мороженое. Мы растем, когда мы без денег стоим на углу, нас трясет, и мы не понимаем, куда дальше, что делать, как идти в этот момент.

Напомним, Дарья Донцова приехала в Петербург для участия в традиционном книжном салоне на Дворцовой площади. На полях салона Донцова презентовала свой 290 по счету роман. В рамках салона проходят презентации новых книг, а так же продажа литературы по ценам издательств.