В Летнем саду Тихвина впервые зацвела масштабная клумба из тысяч тюльпанов

В Летнем саду Тихвина стартовало цветение тюльпанов - одно из самых красочных событий лета. Фото: Администрация Тихвинского района

Май – это традиционный пик цветения большинства сортов тюльпанов в Петербурге и Ленобласти. Фестивали тюльпанов охватили город на Неве еще на прошлой неделе, а на этих выходных тысячи тюльпанов расцвели в самом центре Тихвина в Ленинградской области. Пышный ковер из ярких цветов накрыл Летний сад, пишет Онлайн47.

- Осенью прошлого года специалисты высадили на клумбах Летнего сада почти две тысячи луковиц тюльпанов различных сортов, - поясняет информационный портал. – И вот теперь клумбы радуют разнообразием сортов, земля покрылась розовым, малиновым, белым, оранжевым и бордовым ковром.

Яркими снимками поделился глава администрации Тихвинского района Алексей Брицун на своей страничке «ВКонтакте». Говорят, такой результат стал возможен благодаря профессиональному подходу специалистов озеленения и благоустройства, а также хорошим погодным условиям.