Пожары, подвалы, чердаки: О чем важно поговорить с детьми перед летними каникулами, чтобы избежать беды

Как сделать отдых безопасным и уберечь ребенка от опасных игр в летний период? Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Впереди летние каникулы, и именно в это время, согласно статистике, возрастает число детских травм и несчастных случаев. Важно сейчас поговорить со своими детьми, чтобы не допустить беды. Из главных рисков – летние пожары, заброшенные здания, недострои и чердаки, где дети любят развлекаться, осыпающийся кирпич, ржавая арматура и открытые шахты лифтов – опасностей немало. Всех их надо проговорить с ребенком.

Но не надо общаться запретами и нотациями в духе «Туда нельзя!» - всегда объясняйте ребенку причинно-следственную связь, пишет Онлайн47.

- Попробуйте проиграть с ребенком различные сценарии: «Что, если?..», - предлагает сетевое издание. – Вы должны быть авторитетом, а не диктатурой. Ребенок должен знать, что в случае ошибки или опасности он может честно во всем признаться родителям, и его не накажут, а защитят.

Еще очень важен личный пример: если вы сами перебегаете дорогу на красный или оставляете включенным утюг, никакие беседы не помогут.