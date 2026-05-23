Домик няни Пушкина и усадьба, где жил Рерих: К свадебному сезону-2026 в Ленобласти открылось 6 новых площадок

Главная свадебная дата этого года - 26 июня 2026. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня в Ленобласти помимо обычных ЗАГСов работает уже 31 выездная площадка, где можно провести незабываемую регистрацию брака. Обменяться кольцами и клятвами можно на берегу Тосненского водопада, в музее-заповеднике «Монрепо» и на многих других локациях, включая старинные усадьбы, средневековые крепости и музеи.

В 2026 году в осенне-летний сезон открылось сразу шесть новых площадок, пишет Онлайн47: Гатчинский округ - «Дом станционного смотрителя», усадьба «Суйда», а также «Домик няни А.С. Пушкина»; Волосовский район - усадьба Н.К. Рериха; Тосненский район - усадьба «Марьино»; Сланцевский район - Историко-краеведческий музей.

- И вот что еще интересно: главная свадебная дата этого года — 26 июня 2026. Уже 160 пар подали заявление на это число, - цитирует сетевое издание губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

К слову, выбор даты вполне ожидаем: пары часто хотят ступать в брак в «красивую» дату. 26.06.2026 – не стало исключением.