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НовостиПроисшествия24 мая 2026 7:22

Бастрыкину доложат о мошенничестве в столовых Петербурга на 1 млрд рублей

Около 300 человек отдали свои деньги в якобы инвестиции
Регина МАРИНЕЦ
Многие отдали мошенникам крупные суммы, которые получили от продажи квартир и машин или оформили в кредит.

Многие отдали мошенникам крупные суммы, которые получили от продажи квартир и машин или оформили в кредит.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о проверке по уголовному делу о мошенничестве в сети петербургских столовых. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Предприниматели под видом инвестиций в развитие бизнеса выманивали у граждан из разных регионов огромные суммы. Людям обещали высокую доходность, но денег они не увидели. Вложенные средства не вернули до сих пор, - считает следствие.

Общий ущерб оценивается в сумму более 1 млрд рублей. Пострадавшими признаны около 300 человек. Многие отдали мошенникам крупные суммы, которые получили от продажи квартир и машин или оформили в кредит.

Сейчас проводится проверка по статье о мошенничестве. Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования. Оперативные мероприятия продолжаются.