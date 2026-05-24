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НовостиПроисшествия24 мая 2026 9:43

Петербуржец выстрелил в 11-летнего музыканта за громкую игру на саксофоне

Житель дома напротив решил так «наказать» шумного ребенка
Регина МАРИНЕЦ
Мужчина выстрелил в ребенка прямо из окна своей квартиры.

Мужчина выстрелил в ребенка прямо из окна своей квартиры.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина выстрелил в 11-летнего саксофониста за слишком громкую музыку на улице в центре Петербурга. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полицию обратился случайный прохожий 23 мая. Он рассказал, как неизвестный выстрелил в ребенка в Минском переулке. Позже выяснилось, что школьник играл на саксофоне на улице, что ужасно не понравилось 38-летнему мужчине из соседнего дома.

- Житель решил «наказать» юного музыканта. Он взял пневматическое оружие и выстрелил в ребенка прямо из окна своей квартиры. Мальчика срочно госпитализировали. О его состоянии пока не сообщается, - рассказала Волк в своем telegram-канале.

Полицейские быстро вышли на след стрелка и задержали его. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Теперь ему грозит реальный срок. А мальчику - лечение и, возможно, психологическая травма на всю жизнь.

Обновление: Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.