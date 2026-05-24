Экс-муфтия Карелии арестовали за драку с полицией в Шереметьево

Суд наказал его по статье о неповиновении законному требованию полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Таганский суд Москвы отправил под административный арест Висама Али Бардвила. Бывший муфтий Карелии и преподаватель арабского языка в Петрозаводском университете получил 15 суток за неповиновение полиции.

- Все случилось вечером 14 мая в аэропорту Шереметьево. Мужчина отказался показывать сотрудникам документы, удостоверяющие личность. Когда полицейские попытались его задержать, он попробовал сбежать и оказал активное сопротивление. За это суд и наказал его по статье о неповиновении законному требованию полиции, - пишет портал «Карелинформ».

Это уже второй громкий случай с религиозными деятелями за неделю. 22 мая в Петербурге при участии ФСБ задержали Мохаммеда Хенни - председателя «Общины мусульман Северо-Запада». Хенни возглавлял общину с 2017 года: сначала как имам, а после 2020 года - как председатель.