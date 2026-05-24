В Петербурге задержали мужчину, который облил бывшую девушку кислотой

Пострадала и соседка, которая пыталась помочь несчастной девушке. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Полиция задержала 36-летнего мужчину, который накануне напал на бывшую девушку на Васильевском острове. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, его доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 23 мая неадекват ворвался в ее квартиру с газовым баллончиком, пистолетом, ножом и банкой с азотной кислотой. Сначала он плеснул химикаты ей на голову - едкая жидкость растеклась по лицу, шее и рукам. Затем мужчина начал резать несчастную ножом. Помочь пыталась соседка по квартире, она тоже пострадала - получила ожоги рук. В какой-то момент девушке позвонил ее нынешний молодой человек. Трубку взял нападавший и сказал, что она умерла.

Пострадавшая выжила, но сейчас находится в реанимации. Ей предстоит долгое и дорогостоящее лечение у косметологов и пластических хирургов. Неизвестно, останутся ли у нее волосы после ожога кислотой.

- На месте преступления изъяли складной нож, канистру с остатками азотной кислоты, сигнальный пистолет и перцовый баллончик, - сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Пара рассталась давно, но бывший не давал девушке покоя. Он дарил цветы и подарки, но при этом угрожал и преследовал. Появление нового ухажера он, вероятно, воспринял как измену.