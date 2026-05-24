СК возбудил дело о покушении на убийство после нападения с кислотой в Петербурге

Девушка попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Следователи Василеостровского района возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который изуродовал свою бывшую девушку: он облил ее кислотой и порезал ножом. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

- Мужчина нанес потерпевшей не менее пяти ударов ножом в руки и ноги. Затем выстрелил ей в колено из сигнального пистолета, а после вылил на нее кислоту. Довести убийство до конца мужчина не смог только потому, что девушке вовремя оказали медицинскую помощь, - считает следствие. Кстати, девушка попала в реанимацию в тяжелом состоянии.

На месте преступления полицейские изъяли складной нож, канистру с остатками азотной кислоты, сигнальный пистолет и перцовый баллончик. Помочь пыталась соседка, она получила ожоги рук.

Пара рассталась давно, но бывший не давал девушке покоя: дарил цветы и подарки, но при этом угрожал и преследовал. Появление нового ухажера он, вероятно, воспринял как измену. Пострадавшей предстоит долгое лечение у косметологов и пластических хирургов. Неизвестно, останутся ли у нее волосы после ожога кислотой.