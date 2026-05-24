Система оплаты парковок в Петербурге перестала работать из-за сбоя

Штрафы пока выписывать не будут. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржцы не могут оплатить платную парковку весь вечер 24 мая. О масштабном сбое в системе предупредили в пресс-службе Городского центра управления парковками в 16:36.

- Фиксацию машин в зоне платной парковки тоже приостановили, - говорят специалисты. То есть штрафы за неоплату пока выписывать не будут, что не могло не порадовать горожан.

Сбой случился не вовремя - в воскресенье вечером, когда в центр съезжаются гулять и ужинать. Некоторые, конечно, переживают: вдруг потом выставят долги задним числом? В Городском центре успокаивают: пока система не починится, парковка фактически бесплатна.

Совпадение или нет, но именно в эти часы петербуржцы массово жаловались на проблемы с мобильным интернетом. Сервис Downdetector насчитал 2,6 тысячи обращений за сутки. За час до вечера - 139 жалоб. Люди писали, что не открываются даже сервисы из «белых списков» Минцифры.