Новую экотропу создадут в Юнтоловском заказнике

Оборудуют полноценный маршрут со скамейками и стендами. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском районе начали обустраивать еще один экомаршрут. На этот раз - на территории Юнтоловского заказника. Об этом сообщил telegram-канал «Комфортный Петербург».

- Там планируют установить больше километра деревянного настила, чтобы гулять по болотистой местности было удобно и безопасно. Также оборудуют полноценный маршрут со скамейками и стендами, - сказано в сообщении.

Это не первая подобная тропа в городе. В октябре прошлого года в заказнике «Новоорловский» открыли маршрут длиной 2,7 километра. Там тоже сделали деревянные настилы, поставили лавочки и информационные щиты. Все это помогает сохранить природу - люди ходят по специальным дорожкам и не вытаптывают почву.

Всего в Петербурге 17 особо охраняемых природных территорий. Они занимают почти 6,5 процента площади города - это 9,2 тысячи гектаров. До 2030 года власти планируют создать еще три таких зоны и больше 20 экологических маршрутов. Часть из них сделают вместе с Ленинградской областью.