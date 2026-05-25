В Петербурге задержали бизнесмена, который вывел за границу почти 49 млн рублей

Суд отправил бизнесмена под домашний арест. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские Московского района задержали 37-летнего руководителя коммерческой фирмы, подозреваемого в незаконных валютных операциях. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Мужчина в составе преступной группы подготавливал подложные документы и переводил деньги в иностранной валюте на счета зарубежных компаний, - считают правоохранители.

По данным следствия, таким образом за границу ушло порядка 49 млн рублей. Уголовное дело возбудили еще в марте. А 21 мая оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции при силовой поддержке спецполка задержали фигуранта.

Суд отправил бизнесмена под домашний арест. Сейчас полиция ищет других участников преступной группы и проверяет, были ли еще эпизоды такой деятельности. Если вину докажут, мужчине грозит серьезный срок.