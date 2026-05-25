16-летняя петербурженка отдала мошенникам 13 млн рублей мамы-психолога

Девочка оставила ключи под дверным ковриком. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Школьница из Петербурга по указанию телефонных аферистов оставила ключи от квартиры под ковриком, а студент-подельник забрал из сейфа почти 13,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию обратилась 51-летняя психолог частной школы, заявив о похищении денег из сейфа. По ее словам, неизвестные позвонили ее 16-летней дочери и пригрозили уголовным делом за оформление доверенности на гражданина Украины.

- Они убедили девочку перед отъездом с матерью на дачу оставить ключи от квартиры под ковриком, якобы сотрудник спецслужбы должен был прийти и просканировать деньги. Вместо этого неизвестный забрал все сбережения, - пояснили в полиции.

Спустя несколько часов подозреваемого задержали на улице Дыбенко. Им оказался 18-летний студент, который приехал в Северную столицу на учебу из глубинки. Возбуждено дело по статье о мошенничестве. Решается вопрос о мере пресечения.