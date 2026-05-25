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НовостиОбщество25 мая 2026 9:19

В Кузбассе оживили женщину, чтобы отправить ее за решетку

Женщину признали мертвой по ошибке
Александр ДЫБИН
Суд воскресил уголовницу, чтобы она могла отсидеть срок.

Суд воскресил уголовницу, чтобы она могла отсидеть срок.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Необычное судебное решение приняли в Кемеровской области. Как сообщает издание VSE42.ru со ссылкой на Новокузнецкий суд, местную жительницу пришлось в прямом смысле слова воскресить, чтобы потом осудить по уголовной статье.

- Все началось с того, что в 2009 году женщину лишили родительских прав, ее чадо попало в детский дом, - рассказали в суде. - В 2016 году женщину поймали с наркотиками и осудили, однако дама скрылась.

Спустя почти 8 лет в 2024 году директор детского дома, где живет ребенок уголовницы, потребовал признать пропавшую мать умершей. Это было нужно для получения льгот. Но в 2025 году женщину нашли живой и отправили в колонию, так как в отношении нее был вынесен приговор за наркотики. В исправительном учреждении выяснилось, что по документам она числится мертвой. Пришлось возвращать ее с того света, чтобы она смогла отбыть наказание.

– С учетом того, что личность подтверждена методом дактилоскопического сравнения, суд удовлетворил требование об отмене решения об объявлении гражданина умершим, – сообщает Заводской районный суд Новокузнецка.

Скорее всего, женщине придется еще и платить алименты своему ребенку.