В Кузбассе оживили женщину, чтобы отправить ее за решетку

Суд воскресил уголовницу, чтобы она могла отсидеть срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Необычное судебное решение приняли в Кемеровской области. Как сообщает издание VSE42.ru со ссылкой на Новокузнецкий суд, местную жительницу пришлось в прямом смысле слова воскресить, чтобы потом осудить по уголовной статье.

- Все началось с того, что в 2009 году женщину лишили родительских прав, ее чадо попало в детский дом, - рассказали в суде. - В 2016 году женщину поймали с наркотиками и осудили, однако дама скрылась.

Спустя почти 8 лет в 2024 году директор детского дома, где живет ребенок уголовницы, потребовал признать пропавшую мать умершей. Это было нужно для получения льгот. Но в 2025 году женщину нашли живой и отправили в колонию, так как в отношении нее был вынесен приговор за наркотики. В исправительном учреждении выяснилось, что по документам она числится мертвой. Пришлось возвращать ее с того света, чтобы она смогла отбыть наказание.

– С учетом того, что личность подтверждена методом дактилоскопического сравнения, суд удовлетворил требование об отмене решения об объявлении гражданина умершим, – сообщает Заводской районный суд Новокузнецка.

Скорее всего, женщине придется еще и платить алименты своему ребенку.