Петербуржцам рассказали, как защититься от борщевика

Если сок или пары попали на кожу, нужно сразу уйти от солнца. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С мая в Петербурге начался сезон цветения борщевика Сосновского. Это растение опасно для здоровья: его сок вызывает химические ожоги. Заведующий ожоговым отделением НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Павел Крылов в интервью Piter.TV объяснил, что делать при встрече с сорняком.

Если сок или пары попали на кожу, нужно сразу уйти от солнца. При первой возможности следует принять душ и обильно промыть пораженное место водой. Обращаться к врачу обязательно, потому что даже легкое покраснение за несколько дней может перерасти в серьезное поражение, а на коже могут остаться рубцы.

- Лучшая защита от борщевика - одежда, которая полностью закрывает кожу, глаза и слизистые, - заключил Крылов.

Врач подчеркнул, что в жаркий день получить ожог можно, просто постояв рядом с зарослями. Спиртовые растворы при ожогах вредны, антисептики бесполезны, накладывать повязки не надо. Специфических антидотов не существует. После ожога в течение года нужно меньше бывать на солнце и пользоваться кремами с высоким SPF.