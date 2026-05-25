Путин направил приветствие участникам ПМЭФ-2026

Мир переживает фрагментацию, разрыв логистических и технологических цепочек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXIX Петербургского международного экономического форума. Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

Нынешний форум пройдет под названием «Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему». По словам главы государства, эта тема точно отражает главные запросы современного этапа развития.

Путин отметил, что сегодня международные отношения и экономические связи сталкиваются с беспрецедентными вызовами. Мир переживает фрагментацию, разрыв логистических и технологических цепочек. В таких условиях многие старые подходы перестают работать.

- Именно поэтому, - подчеркнул президент, - особенно востребованными становятся прагматизм и равноправный диалог. Честный разговор на равных без навязывания чужих интересов помогает находить выход даже в самых сложных ситуациях.

ПМЭФ состоится в Петербурге с 3 по 6 июня. В нем примут участие представители бизнеса, политики и эксперты из России и других стран.