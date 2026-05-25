Штукатурка с фасада дома на Малой Монетной рухнула на голову женщине

Штукатурка отлетела с пятого этажа. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петроградском районе города снова страдают жители из-за старого жилого фонда. Сегодня в первом часу дня на Малой Монетной улице, дом 21/9, с фасада рухнул кусок штукатурки прямо на голову прохожей.

Пострадавшей оказалась 34-летняя женщина. У медиков есть подозрение, что она получила сотрясение мозга. Ей на месте оказали помощь.

Глава района Дмитрий Ваньчков приехал к дому сразу после случившегося. Он распорядился огородить опасное место на тротуаре. На место также прибыла скорая помощь.

- Штукатурка отлетела с пятого этажа. Теперь на фасад поднимутся промышленные альпинисты. Они должны найти другие поврежденные участки. После этого решат, что делать с ремонтом, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе Жилищного комитета.

Прокуратура Петроградского района организовала проверку. Надзорное ведомство выяснит, кто отвечает за содержание этого дома. Ситуацию взяли на контроль.