Вузы Петербурга получат 5 млн рублей на программы в сфере современных технологий

В бюджете города на 2026 год предусмотрено пять миллионов рублей на эти цели. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Вузы Петербурга получат субсидии на программы в сфере современных технологий. Губернатор Александр Беглов утвердил постановление правительства Петербурга о порядке предоставления грантов для вузов в 2026 году. Средства будут направлены на внедрение современных программ непрерывного образования. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- В бюджете города на 2026 год предусмотрено пять миллионов рублей на эти цели. Вузы Петербурга, прошедшие конкурсный отбор, могут претендовать на получение грантов, - отметили в пресс-службе городской администрации.

На выделенные средства будут разработаны и реализованы программы повышения квалификации для людей в возрасте от 35 до 50 лет по следующим направлениям: анализ больших данных, разработка программного обеспечения и ИТ-продуктов, искусственный интеллект, создание мобильных приложений, распределенные и облачные вычисления, цифровой маркетинг и медиа, системная аналитика.

Программы будут реализованы с использованием дистанционных технологий. Цель предоставления грантов - создание условий для личностного роста и профессионального развития в области новых технологий и инноваций.