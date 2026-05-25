В Петербурге ограничат движение в двух районах до конца июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Движение в двух районах Петербурга перекроют с 25 мая до конца июня 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ. Движение начнут ограничивать с 26 по 27 мая и затронут Невский и Центральный районы.

Так, в Невском районе с 26 мая по 8 июня будет закрыто движение по улице Пинегина, от улицы Ольги Берггольц до проспекта Елизарова, из-за реконструкции инженерных сетей. Для объезда можно воспользоваться маршрутом: проспект Елизарова, улица Седова, улица Ольги Берггольц, улица Бабушкина. С 25 мая по 24 июня будет ограничено движение по улице Латышских Стрелков, от Зольной улицы до Российского проспекта, из-за ремонта дорожного покрытия. Ограничение распространяется и на перекрёстки.

В Центральном районе с 27 мая по 30 июня будет ограничено движение по набережной реки Фонтанки, от улицы Чайковского до Прачечного моста, из-за установки временных ограждений.

- Исполнителям работ поручено обеспечить безопасность пешеходов. ГАТИ рекомендует планировать маршруты с учетом введенных ограничений. Следите за информационными щитами, где указаны схемы и маршруты объезда закрытых участков, - отметили в пресс-службе ГАТИ.

Всю информацию о временных ограничениях движения можно найти на сайте ГАТИ.