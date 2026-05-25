Гостиничный рынок Петербурге увеличился почти на 1,5 тысячи номеров к ПМЭФ

Основной прирост обеспечили классические гостиницы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Гостиничный рынок Петербурга за год увеличился почти на 1,4 тысячи номеров. К маю 2026 года в городе работает 186 гостиниц на 25,3 тысячи номеров, пишет ТАСС.

С июня прошлого года, то есть с момента проведения предыдущего Петербургского международного экономического форума, в Петербурге открылось семь новых средств размещения. Основной прирост обеспечили классические гостиницы - на них пришлось 1,1 тысячи, еще около 300 единиц добавили апарт-отели.

- Июнь традиционно остается самым активным месяцем для гостиничного рынка Северной столицы. Спрос подогревают сразу три фактора: сам ПМЭФ, сезон белых ночей и праздник выпускников «Алые паруса», - отмечает издание.

Проведение экономического форума всегда дает сильный импульс для развития отельного бизнеса. Во время ПМЭФ в городе резко растет деловая активность. Это увеличивает загрузку гостиниц и стоимость номеров, что стимулирует появление на рынке новых проектов.