Виктория Боня объяснила, почему ее неожиданно заблокировала Настасья Самбурская

Виктория Боня ответила на блокировку со стороны Настасьи Самбурской. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Виктория Боня впервые рассказал подробности конфликта с Настасьей Самбурской. По словам телезвезды, она оставила комментарий под одной из публикаций актрисы: похвалила ее за яркость и привлекательность. А в ответ та забанила ее. Как пишет «Петербург2» со ссылкой на коллег из «7 дней», Самбурская обвинила Боню в хайпе. Виктория же утверждает, что не хотела этого и вообще не собиралась спорить с Настасьей. Но молчать об этом уже не может.

- Виктория уверена, что ее действия были исключительно доброжелательными, а возникший скандал стал для нее неожиданностью. Кроме того, она вновь упомянула, что ее около 20 лет преследуют слухи и необоснованные обвинения в эскорте – с ее слов, их специально разгоняют отдельные медиа, - пишет издание.

Несмотря на некоторые публичные конфликты, Боня добавила, что они закалили ее характер. Кроме того, справиться с трудностями ей помогли духовные практики, медитация и умение быть честной с собой и близкими.