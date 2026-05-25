Судно задержалось в Антверпене якобы из-за забастовки работников порта. Фото: УФСБ России по Петербургу и Ленобласти

В каждой мине производства НАТО, которые сняли с газовоза из бельгийского порта, оказалось по 7 килограммов взрывчатки. Взрыв на судне «Аррхениус» предотвратили сотрудники ФСБ вместе со Следственным комитетом, Минобороны и Росгвардией.

Газовоз пришел из бельгийского порта Антверпен в Усть-Лугу Ленинградской области. Там он должен был загрузиться и дальше идти в турецкий Самсун.

ФСБ показало видео с минами НАТО, которые привез газовоз из ЕС в порт Ленобласти Видео: пресс-служба УФСБ России по Петербургу и Ленобласти

При осмотре подводной части корпуса водолазы нашли посторонние предметы на магнитах. Они были прикреплены в районе машинного отделения и выглядели как взрывные устройства. Специалисты с подводным дроном подтвердили: это морские магнитные мины, сделанные предположительно в одной из стран НАТО.

- Взрывчатка промышленного производства, в каждой мине - около 7 килограммов пластита, - заключили в пресс-службе УФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Капитан рассказал, что перед разгрузкой в Антверпене судовой агент отправил судно на якорную стоянку почти на полтора суток, якобы из-за забастовки работников порта. Эксперты уверены: мины не могли установить в российских водах. Значит, их заложили еще до прихода газовоза в Усть-Лугу.