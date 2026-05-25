Пробка образовалась на ЗСД из-за ветра, сорвавшего груз с фуры

Пробка сковала ЗСД из-за сильного ветра. Фото: https://t.me/Megapolisonline

На ЗСД образовалась пробка из-за сильного ветра днем 25 мая. Из-за сильных порывов ветра с фуры сорвало несколько палет, которые заблокировали движение в левых полосах в направлении от Приморского проспекта к Васильевскому острову. Об этом сообщил телеграм-канал «Мегаполис». Также, по информации приложения «Ваш ЗСД», движение в южном направлении существенно затруднено.

- Затор протянулся более чем на полтора километра, - пишут пользователи «Яндекс.Карт».

Инцидент случился на вантовом мосту через Петровский фарватер.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что во вторник погода не сильно изменится. Осадки сохранятся, но будут идти местами. Ветер не утихнет. Ночью столбики термометров опустятся до +9...+11 градусов, днем воздух прогреется только до +14...+16 градусов.

К слову, в Петербурге также объявляли желтый уровень погодной опасности на 23 и 24 мая из-за сильного ветра.