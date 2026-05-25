Пассажирский автобус с иностранцами вылетел в кювет в Нижегородской области

В столице Приволжья разбираются в ДТП с автобусом с иностранцами. Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Пассажирский автобус попал в жесткое ДТП на трассе М-12 «Восток» в Нижегородской области. В транспорте находились 30 пассажиров-иностранцев. По данным ИА «Время Н», все случилось на 563-м километре автодороги утром в понедельник, 25 мая. Судя по фотографиям с места происшествия, автобус сбил ограждение и вылетел в кювет. Кабина транспорта практически полностью раскурочена. Без пострадавших не обошлось.

- По предварительной информации, водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию до «Газели», которая двигалась впереди, и столкнулся с попуткой. В итоге водитель автобуса получил травмы, они незначительные. Пассажиры не пострадали, их отправили в место назначения резервным транспортом, - передает издание.

Добавим, что водителя должны привлечь к административной ответственности за повреждение элементов трассы. Не исключено, что ему грозит и что-то похуже.